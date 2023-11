Diversi gli assenti in casa Inghilterra, tra cui Jude Bellingham, il quale ha lasciato il ritiro per un problema alla spalla. Oltre al fenomeno del Real Madrid mancheranno Colwill, Maddison, Wilson e Dunk. Southgate lancia il portiere del Crystal Palace, Johnstone, dietro alla coppia di centrali difensivi composta Guéhi e Maguire. Fasce affidate a Walker e Trippier. Cambio di posizione per Alexander-Arnold, a centrocampo con Henderson e Gallagher. In avanti, ai lati del solito Harry Kane, spazio per Bowen e Foden.

Le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-3-3): Johnstone; Walker, Guéhi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Henderson, Gallagher; Bowen, Kane, Foden. All. Southgate

MALTA (3-4-1-2): Bonello; S. Borg, J. Borg, Pepe; Attard, N. Muscat, Guillaumier, Camenzuli; Teuma; Jones, P. Mbong. All. Marcolini