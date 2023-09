Macedonia del Nord-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Prima sulla panchina azzurra per Luciano Spalletti

Azzurri ospiti della Macedonia del Nord, questa sera alle 20.45 alla Philipp II Arena di Skopje, nell’incontro valido per qualificazioni a UEFA EURO 2024. Nuovo ciclo per la nazionale italiana con Luciano Spalletti in panchina, chiamato subito alla missione di difendere il titolo di campioni d’Europa conquistato a EURO 2020. L’Italia, attualmente terza nel girone con tre punti in due gare, dopo le sconfitta casalinga contro l’Inghilterra e la vittoria a Malta, affronta la Macedonia del Nord, quarta, a tre punti, con una gara in più, ma anche nazionale che evoca spiacevoli ricordi, giustizieri degli azzurri di Mancini nella sfida valida per il pass alla finale degli spareggi a Qatar 2022. Macedonia del Nord-Italia sarà visibile, in esclusiva, su Rai Uno, e in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni:

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. All. Milevski

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. All. Spalletti