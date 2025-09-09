Macedonia del Nord U21-Italia U21 0-1 Decide una rete di Marianucci

L’Italia Under 21 vince ancora e si mantiene a punteggio pieno, a decidere il punteggio è una rete di Marianucci al 35′. La squadra di Baldini vince con il minimo scarto ma ha dovuto giocare tre quarti di incontro in dieci uomini a causa dell’espulsione di Moruzzi per doppia ammonizione. La rete al 35′ grazie ad un cross in area, palla deviata da Ndour con traiettoria che arriva a Marianucci che non ha difficoltà a battere Vasilev. L’Italia potrebbe raddoppiare grazie ad un tentativo di autorete di Meljichi, ma il pallone termina di poco a lato. Prossimi impegni della Under 21 ad Ottobre contro Svezia ed Armenia.

Il tabellino

Macedonia del Nord-Italia 0-1

MArcatori: Marianucci al 35′

Macedonia del Nord: Vasilev, Dalioski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov (dal 69′ Gjorgievski), Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. A disp.: Ljupche, Abdouli, Dimeski, Talevski, Gjorgievski, Elmas, Ajetovikj, Elezi, Doshev.

Italia: Motta, Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli (dall’82’ Dagasso), Lipani, Ndour; Pafundi (dal 29′ Idrissi), Raimondo (dal 46′ Ekhator), Koleosho (dal 75′ Cherubini). A disp.: Nava, Idrissi, Mane, Cherubini, Berti, Fini, Ekhator, Venturino, Dagasso.

Arbitro: Genc Nuza (Kosovo).

Ammoniti: 17′ e 25′ Moruzzi (I); 28′ Zandelovski (M); 34′ Trajkov (M); 46′ Palestra (I); 65′ Djekov (M); 80′ Pisilli (I);

Espulsi: 25′ Moruzzi (I);