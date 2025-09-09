Macedonia del Nord U21- Italia U21, le probabili formazioni. Baldini: “Puntiamo a vincere”

Dopo la sofferta vittoria contro il Montenegro a La Spezia, Baldini vuole il secondo successo consecutivo della sua nuova avventura. Baldini nella conferenza stampa pre partita si è detto fiducioso e la sua dichiarazione “Puntiamo a vincere attraverso l’espressione del talento”, la dice molto sulla fiducia che l’ex allenatore del Pescara ha nei suoi ragazzi. Contro la Macedonia non ci sarà Mascardi in porta che sarà sostituito da Motta, il resto della squadra dovrebbe essere riconfermato in blocco con in attacco il trio Fini-Raimondo-Koleosho. Il match tra l’Italia e la Macedonia del Nord, per le Qualificazioni Europei U21, inizierà alle 18.15 e verrà disputato allo Stadium Petar Miloshevski, casa del Pelister Bitola.

Le probabili formazioni

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Djekov; Dailoski, Meliqui, Dzhekov; Stojanov, Angelov, Zendelovski, Hamza, Danev; Trajikov, Gastarov. Ct: Stanikj.

ITALIA (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. Ct: Baldini.