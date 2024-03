Maignan, rinnovo o cessione | Trattativa in stand-by e occhio ai possibili sostituti

Siamo in una fase di stallo per il rinnovo di Maignan col Milan, come riferisce Tuttosport; c’è ancora distanza tra le parti per quanto riguarda l’ingaggio del portiere francese, che ha chiesto 8 milioni a stagione. Maignan, che nella prima stagione aveva impressionato tutti per reattività, comprensione del gioco e personalità, non si è ripetuto su quei livelli né nella stagione scorsa né in quella in corso, nonostante rimanga comunque un portiere solido. In più gli infortuni, che spesso hanno riguardato il numero 1 della Francia, sono un fattore da non sottovalutare e il Milan vuole riflettere meglio sulle cifre.

Il Milan chiede tra i 70 e gli 80 milioni in estate. Mamardashvili primo nome per sostituirlo

Nel caso in cui il portiere francese non dovesse rinnovare, la possibilità più concreta sarebbe la cessione, nonostante il contratto attuale scada nel 2026. Il Milan chiede una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro per venderlo in estate. Ovviamente l’anno prossimo, con un solo anno di contratto residuo, la cifra sarebbe necessariamente più bassa e il Milan vuole tutelarsi. Il discorso rinnovo però non è ancora chiuso e non è escluso che possano esserci sviluppi da qui a fine stagione.

Il preferito a Casa Milan in caso di partenza di Mike Maignan è Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano classe 2000 del Valencia, valutato intorno ai 40 milioni di euro. Il georgiano non è però l’unico profilo seguito dal Diavolo, che continua a studiare i nomi di Di Gregorio e di Bento, portiere già nel giro della nazionale brasiliana.