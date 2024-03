Inter, le parole del portiere Di Gregorio in seguito alle voci di un suo ritorno alla Beneamata: "Nerazzurri? Vedremo...". Cresciuto nel vivaio nerazzurro, passato ai brianzoli per 4 milioni di euro, adesso il portiere ne vale almeno 20.

L’Inter valuta diversi portieri per il futuro. Tra i nomi che circolano negli ultimi giorni c’è anche quello di Michele Di Gregorio. Non si discute minimamente il rendimento di Yann Sommer, ma c’è necessità di un secondo portiere ed un profilo per affrontare i prossimi anni.

Inter, Di Gregorio non ha intenzione di lasciare Monza

Di Gregorio apparteneva al settore giovanile nerazzurro, ceduto poi al Monza per circa 4 milioni di euro e oggi valutato oltre i 20 milioni. E il prezzo può salire ulteriormente, visto il rendimento di Di Gregorio in queste stagioni di Serie A con la maglia dei brianzoli. L’Inter osserva e riflette, non è ancora il momento di pensare al dopo Sommer.

In seguito alle voci di un suo ritorno all’Inter, a parlare del suo futuro è il diretto interessato alle pagine de La Stampa: “Mi piace pensare all’oggi senza guardare troppo in là perché altrimenti si fanno male le cose quotidiane. Voglio concentrami su questi due mesi col Monza. Poi, dopo l’ultima giornata di campionato, vedremo cosa ci sarà di concreto. Sto benissimo a Monza, non ho bisogno di scappare. Se verrà qualcosa per fare uno step in avanti, lo valuteremo. Non avrei mai pensato di arrivare così in alto quando mi chiamò l’Inter da bambino”.