Milan, sospiro di sollievo per Pioli | Maignan torna ad allenarsi in gruppo con la Francia

Il portiere rossonero è tornato ad allenarsi in gruppo in Nazionale e vuole rientrare al meglio al termine della sosta

Mike Maignan era partito per andare in ritiro con la Francia nonostante il problema fisico accusato nella sfida con l’Hellas Verona. Il portiere del Milan sembrava destinato a dare forfait per l’amichevole contro la Germania ma nelle ultime ore sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli. Il francese è tornato a disposizione del ct Didier Deschamps in vista della super sfida contro i tedeschi.

Maignan ci sarà contro la Fiorentina

L’infortunio è ormai alle spalle e sarà nuovamente a disposizione di Pioli per la trasferta delicata che attende i rossoneri al rientro dalla sosta contro la Fiorentina.