Milan, Di Gregorio è il primo candidato per il post Maignan | Le ultime

Nell’edizione di Tuttosport che è uscita in edicola questa mattina, si parla del futuro di Mike Maignan che potrebbe essere ceduto in estate. Il Milan non ha intenzione di vendere il portiere, ma a fronte di un’offerta importante, i rossoneri ci ragionerebbero siccome è considerato sacrificabile, almeno secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano piemontese.

Milan, il sostituto di Maignan

Se Maignan dovesse partire quest’estate, i rossoneri dovranno trovare un sostituto. Secondo Tuttosport, il preferito della dirigenza rossonera sarebbe Michele di Gregorio, portiere del Monza di Palladino. Galliani ha fissato il prezzo per il portiere a 20 milioni di euro: l’amicizia e il grande legame con il Milan e Zlatan Ibrahimovic possono consentire al Diavolo di ottenere uno sconto significativo o comunque ottenere una corsia preferenziale rispetto alla concorrenza. Sulla lista rossonera ci sarebbero anche Alex Meret in scadenza con il Napoli e Josep Martinez del Genoa.