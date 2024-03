Mentre i grandi cannonieri tirano il fiato, spiccano i prodigi dal dischetto di Svilar e Di Gregorio, anche se il top assoluto del 28° turno è il centravanti del Cagliari Shomurodov. Andiamo nel dettaglio per singolo ruolo…

PORTIERI – Le prodezze sui rigori sventati consentono alla coppia Di Gregorio – Svilar di issarsi al primo posto tra gli estremi difensori con un 7,5 di fantamedia. Alle loro spalle con 6,5 Sommer e Montipo’ che però portano anche il bonus “porta imbattuta” per chi lo utilizza nella propria lega. A livello modificatore della difesa segnaliamo anche il 7 in pagella di Milinkovic-Savic e di Okoye anche se quest’ultimo oltre a subire un gol “becca” anche un giallo e chiude a 5,5. Le quattro reti subite “seppelliscono” Ochoa portandolo all’ultimo posto di giornata con il suo 2 in termini di fantamedia. Poco meglio Scuffet e Martinez con 3,5. A livello di prestazione è proprio il portiere del Cagliari a chiudere la classifica con il suo 5,5 di base.

DIFENSORI – Reti pesanti e un bel 7 in pagella per entrambi. Con un 10 tondo tondo sono Bisseck e Cambiaso i migliori difensori della settimana. Alle loro spalle l’altra coppia Ranieri – Llorente che si ferma a quota 9,5. Con un assist al suo attivo (che lo porta quindi all’8 complessivo), si affianca ai migliori in termini di prestazione anche Bastoni col suo 7. Biraghi, già meritevole di una votazione insufficiente (5), si macchia dell’errore dal dischetto che di fatto condanna la Fiorentina al pari contro la Roma; per lui un 2 di fantavoto che lo relega ovviamente all’ultimo posto di giornata. Autorete ininfluente quanto goffa quella di Giannetti che chiude al secondo posto tra i peggiori con il suo 3,5 finale. Se escludiamo i malus è però Fazio, col suo 4 secco, a chiudere all’ultimo posto tra i difensori della settimana.

CENTROCAMPISTI – Una doppietta alla Juventus non capita tutti i giorni, nemmeno se ti chiami Koopmeiners e sei ormai da un paio di stagioni tra i migliori centrocampisti del campionato. L’olandese dell’Atalanta chiude con un ragguardevole 14 e si piazza al comando dei Top di giornata, non solo nel suo ruolo. Sono invece una miriade quelli che arrivano al 10 aggiungendo un gola al loro 7 di partenza; tra loro evidenziamo Gaetano, Pulisic, Pessina, Zarraga e Maldini. Torna in forma pure Colpani che piazza 2 assist e giunge così ad un lusinghiero 9 di fantamedia. Dopo un avvio sfolgorante con 4 reti nelle prime due apparizioni con la maglia dell’Empoli, si è progressivamente spento Zurkowski che con il suo 4,5, frutto di un 5 condito da ammonizione, è il peggior centrocampista del 28° turno. Akpa Akpro senza malus, e Freuler, Vecino e Paredes “avvalendosi” anche di un cartellino giallo, seguono con 5.

ATTACCANTI – Dal Cagliari arriva a sorpresa il nome del miglior attaccante del turno; trattasi di Shomurodov, che centra una doppietta e tocca quota 13,5 per il fantacalcio. Sanabria e Mota lo seguono con un bel 10,5. L’attaccante del Monza, autore probabilmente del più bel gol di tutto il campionato finora, merita da parte nostra un plauso particolare. Toccano quota 10 Lapadula, Vitinha e Kvaratskhelia. Sbaglia un rigore che potrebbe pesare sulle sorti del Frosinone e finisce dietro la lavagna Kaio Jorge che “chiude” con un penalizzante 2 di fantamedia. Osimhenm stavolta fa poco meglio e tocca quota 4,5. Male pure Retegui, Immobile, Krstovic e Lukaku che meritano appena un 5.