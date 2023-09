Maignan spaventa i tifosi del Milan: “Oggi sono rossonero. PSG? Non si può sapere”

Intervenuto ad un evento benefico, Mike Maignan, portiere del Milan ha commentato il sorteggio di Champions, con i rossoneri che affronteranno i parigini, paese di nascita del portiere francese.

Calciomercato Milan, Maignan: “Ho già giocato contro il PSG ma..”

Queste le parole del portiere: “PSG? Ho già giocato contro di loro quando ero al Lille, quindi non è un campo che non conosco. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me. Tornare al PSG in futuro? Sono parigino, ma oggi sono sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può sapere”.