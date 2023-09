Calciomercato Milan, c’è un nome in pole per l’attacco: duello con la Juve

I rossoneri pensano al grande colpo per la prima punta

L’inizio di stagione del Milan è stato straordinario e andare alla sosta a punteggio pieno dà morale. Intanto i rossoneri sono sempre alla ricerca di una punta giovane e forte e Jonathan David potrebbe fare al caso loro.

LEGGI ANCHE: Reijnders svela: “Milan, voglio lo scudetto”. Poi promette: “Mi vedo ancora qui per qualche anno”

La proposta del Milan

Il Milan ha chiesto in prestito il giocatore ma il Lille gli ha rifilato un “no” secco. Il club francese chiede 60 milioni di euro per l’attaccante che però è in scadenza nel 2025 quindi il prezzo potrebbe abbassarsi notevolmente. Sulle tracce del canadese c’è oramai la Juve da mesi che però prima dovrebbe risolvere la grana Vlahovic.