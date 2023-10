Gara importantissima anche per il destino degli azzurri quella tra Malta e Ucraina. Ospiti pronti a confermare la buona prestazione vista contro la Macedonia nella gara di sabato, padroni di casa, ultimi a zero punti, reduci dalla sconfitta per 0-4 contro l’Italia nella sfida del San Nicola di Bari. Gli ucraini si sono imposti di misura nella gara d’andata, grazie alla rete dal dischetto di Tsigankov. L’incontro sarà visibile su Sky Sport (canale 252) e all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio. In streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MALTA (3-4-2-1): Bonello; Borg, Z. Muscat, E. Pepe; P. Mbong, Kristensen, Guillaumier, Camenzuli; Teuma, J. Jones: Satariano. CT. Marcolini

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Zubkov, Malinovskyi, Mudryk; Yaremchuk. CT. Rebrov