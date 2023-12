Finale del Mondiale Club al King Abdullah Sports City di Jeddah tra Manchester City e Fluminense. Guardiola, che dovrà fare a meno di pedine importanti come Haaland, De Bruyne e Doku, tenuti fuori dalle restrizioni FIFA che permettono alle squadre di utilizzare soltanto i 23 convocati nella semifinale, sceglie il 4-2-3-1. Attacco affidato a Foden, sostenuto da Bernardo Silva, Matheus Nunes e Grealish sulla trequarti. Mediana con Rodri e Kovacic, davanti al quartetto difensivo composto da Walker, Stones, Akanji e Aké. Tra i pali c’è Ederson.

Stesso modulo per Fernando Diniz. Difesa a quattro con Nino e il veterano Felipe Melo centrali, sostenuti da Samuel Xavier e Marcelo sulle corsie laterali. In mezzo al campo, dietro Arias, Ganso e Keno, spazio per André e Martinelli. In avanti il solo Cano. In porta Fabio.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Matheus Nunes, Grealish; Foden. All. Guardiola.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano. All. Fernando Diniz.