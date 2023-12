Il match finale della FIFA Club World Cup 2023 vedrà il Manchester City, allenato da Pep Guardiola, sfidare il Fluminense. Questa partita, che si svolgerà venerdì 22 dicembre al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah, rappresenta un momento storico per entrambe le squadre. Manchester City-Fluminense, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester City è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.30 su snai e 1.34 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 5.75 mentre una vittoria del Fluminense (segno 2) si trova anche quota 8.60. Ecco la comparazione quote di Manchester City e Fluminense dei bookmakers:

Snai : Manchester City (1): 1.30 Pareggio (X): 5.75 Fluminense (2): 8.50

: Gol Gol : Manchester City (1): 1.32 Pareggio (X): 5.70 Fluminense (2): 8.56

: Sportbet : Manchester City (1): 1.34 Pareggio (X): 5.80 Fluminense (2): 8.60

Momento Manchester City

Il Manchester City ha l’opportunità di vincere il loro quinto trofeo del 2023. Dopo aver vinto il Premier League, la Champions League, la FA Cup e la Super Cup quest’anno, il City mira a conquistare il Club World Cup per la prima volta nella sua storia. Hanno raggiunto la finale con una vittoria per 3-0 sui giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, grazie ai gol di Mateo Kovacic e Bernardo Silva, e un autogol di Marius Høibråten. Tuttavia, Guardiola dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave come Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Jeremy Doku, che sono stati esclusi dalla rosa a causa delle regole della competizione FIFA. Si prevede che Phil Foden e Julian Alvarez guidino l’attacco​​.

Momento Fluminense

Il Fluminense, allenato da Fernando Diniz, ha raggiunto la finale battendo l’Al Ahly egiziano per 2-0. Hanno segnato i gol nella seconda metà del gioco grazie a Jhon Arias e John Kennedy. Il Fluminense, campione della Copa Libertadores, cercherà di diventare il quarto club brasiliano a vincere la competizione. La formazione iniziale prevista potrebbe includere giocatori chiave come l’ex stella del Real Madrid Marcelo e il veterano centrocampista Felipe Melo, con Paulo Henrique Ganso previsto come playmaker in mezzo al campo​​.

Manchester City-Fluminense, consigli e Analisi Finale