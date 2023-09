Manchester City-Nottingham Forest, probabili formazioni e dove vederla

Sesta giornata di Premier League: all’Ethiad Stadium, ospite del Manchester City, arriva il Nottingham Forest. Citizen a punteggio pieno e reduci dalla vittoria europea contro la Stella Rossa, vogliono continuare la loro marcia verso il quarto titolo di campione d’Inghilterra consecutivo. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCEHSTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Ake, Gomez; Rodri, Nunes; Bernardo Silva, Alvarez, Foden; Haaland. All. Guardiola

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Turner; Boly, Worrall, McKenna; Aurier, Danilo, Yates, Aina; Johnson, Gibbs-White; Awoniyi. All. Cooper