Manchester City-Stella Rossa, le ultimissime dall’Ethiad Stadium

Come confermato da Guardiola in conferenza stampa, il City dovrà far fronte alle assenze di Grealish, Kovacic e di Stones, attualmente infortunati e non disponibili per la gara di questa sera contro la Stella Rossa. Il tecnico spagnolo conferma Alvarez tra i titolari e lancia Nunes in mezzo al campo, chiamato a sostituire Bernardo Silva, che partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Ake, Lewis; Rodri, Nunes; Foden, Alvarez, Doku; Haaland. All. Guardiola.

STELLA ROSSA (3-5-2): Glazer, Rodic, Dragovic, Spajic, Ivanic, Kangwa, Stamenic, Olayinka, Nedeljkovic, Ndiaye, Lucic. All. Bakhar.