Manchester City-Tottenham, le ultimissime sulle formazioni

Dopo gli ultimi stop in campionato e in Champions League, il Manchester City di Pep Guardiola vuole tornare presto alla vittoria. Il tecnico ne cambia diversi anche in vista dei prossimi impegni anche se i 3 punti sono d’obbligo.

Manchester City-Tottenham, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Walker, Stones, Gvardiol; Kovacic; Savinho, Foden, Gundogan, Nunes; Haaland.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Maddison, Sarr; Johnson, Solanke, Son.