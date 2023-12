Un’altra grande sfida sta per arrivare in Premier League visto che Citizens e Spurs si affrontano in un big match ad alta classifica.

Le probabili formazioni di Manchester City-Tottenham:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Akanji, Rodri; Foden, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Doku; Haaland.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Emerson Royal, Davies, Udogie; Bissouma, Lo Celso; Johnson, Kulusevski, Gil; Son.

Comparazione quote: