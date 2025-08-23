Dopo il netto successo per 4-0 in casa del Wolverhampton, il Manchester City è pronto a tornare in campo davanti al proprio pubblico all’Etihad Stadium sabato alle 13:30 per ospitare i neo-vincitori dell’Europa League: il Tottenham. Reduci da un ottimo successo nella giornata di apertura contro il Burnley (3-0), gli Spurs si preparano ad affrontare questa stagione con rinnovata fiducia, dopo il disastroso diciassettesimo posto dello scorso anno.
Manchester City-Tottenham, probabili formazioni e dove doverla
MANCHESTER CITY (4-3-3): Trafford; Lewis, Stones, Ruben Dias, Nouri; Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku. Allenatore: Pep Guardiola.
TOTTENHAM (3-5-2): Vicario; Romero, Danso, van de Ven; Porro, Bergvall, Bentancur, Sarr, Spence; Kudus, Richarlison. Allenatore: Thomas Frank.
Sky