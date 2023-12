Red Devils in campo con il 4-2-3-1. Il tecnico olandese, ten Hag, sceglie Kambwala e Evans centrali, sostenuti da Wan-Bissaka e Shaw sulle corsie laterali. In mezzo al campo la coppia composta da McTominay e Mainoo, alle spalle di Garnacho, Bruno Fernandes ed Antony. In avanti il solo Hojlund. Tra i pali c’è Onana.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Kambwala, Evans, Shaw; McTominay, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Antony; Hojlund. All. ten Hag.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Lenglet, Digne; Bailey, Ramsey, Douglas Luiz, McGinn; Diaby, Watkins. All. Emery.