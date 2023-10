Manchester United-Brentford, probabili formazioni e dove vederla

Ottava giornata di Premier League: il Manchester United ospita il Brentford. Condizione pessima quella dei Red Devils, sconfitti anche nel match di Champions League casalingo dal Galatasaray, decimi con soli 9 punti conquistati in sette gare disputate e reduci dallo 0-1 subito sabato contro il Crystal Palace. Dall’altra parte c’è il Brentford, con una sola vittoria in campionato risalente al 19 agosto con il Fulham. L’ultimo precedente, risalente a maggio, portato il Manchester United ad imporsi per 1-0 con gol di Rashford. Manchester United-Brentford sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Arena (204), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Evans, Amrabat; Casemiro, Mount; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock, Hickey; Jensen, Norgaard, Janelt; Mbeumo, Maupay, Wissa. All. Frank.