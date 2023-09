Manchester United- Brighton: probabili formazioni e dove vederla

Sabato 16 settembre alle ore 16,00 scenderanno in campo Manchester United- Brighton per disputare la 5° giornata di Premier League. Le due squadre scenderanno in campo in occasione di un pomeriggio all’Old Trafford di non perdere che coincide con alcune gare di Serie A davvero da non perdere, per un fine settimana di calcio europeo davvero incredibile.

Qui Manchester United

La prima pausa per le nazionali della stagione 2023/24 non ha mitigato i problemi del Manchester United. Dopo la sconfitta all’ultimo respiro per 3-1 in casa dei vecchi nemici dell’Arsenal prima della pausa, c’è stata una rottura tra l’allenatore Erik Ten Hag e Jadon Sancho, e i Red Devils ora dovranno fare a meno di Antony, accusato di violenze domestiche in Brasile. Ten Hag ora si concentrerà sul calcio giocato, e lo United si prepara per una settimana difficile, che include la partita contro un Brighton in forma e una trasferta contro i campioni di Germania del Bayern Monaco.

Qui Brighton

Mentre il Brighton giovedì prossimo parteciperà ad una grande competizione europea per la prima volta nella sua storia e affronterà l’AEK Atene in UEFA Europa League. Probabilmente giocherà una partita senza compromessi, dato che ha all’attivo più vittorie che sconfitte registrate durante questo esordio.

Probabili formazioni e dove vederla

Manchester United (4-2-3-1): Onana, Dal0t, Martinez, Lindelöf, Wan-Bissaka, Eriksen, Casemiro, Rashford, Fernandes, Antony, Weghorst. Allenatore: ten Hag

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen, Veltman, van Hecke, Dunk, Estupinán, Gross, Gilmour, March, Pedro, Mitoma, Ferguson. Allenatore: De Zerbi

Manchester United – Brightonverrá trasmessa in diretta TV su Sky. Sarà anche possibile vederla in diretta streaming su Now TV e tramite Sky Go, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite Smart TV o dispositivi mobili (pc, tablet, console, smartphone)