Manchester United-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la 32esima giornata di Premier League. Il Chelsea ospita il Manchester United a Stamford Bridge, giovedì alle 21.15. Red Devils, reduci del pareggio sul campo del Brentford, a caccia di una vittoria, fondamentale per inseguire un posto in Europa. Pari anche per i Blues nell’ultima gara contro il Burnley. La gara d’andata, disputata lo scorso 6 dicembre, è stata decisa dalla doppietta di McTominay. Il match verrà trasmesso su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213); in streaming su Sky Go e Now.

Manchester United-Chelsea, le probabili formazioni:

CHELSEA (4-3-3): Petrovic; Gusto, Badiashile, Disasi, Chilwell; Gallagher, Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Jackson, Sterling. All. Pochettino.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Eriksen, Casemiro; Rashford, Bruno Fernandes, Antony, Hojlund. All. Ten Hag.