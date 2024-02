Manchester United-Fulham, probabili formazioni e dove vederla

Continua la rincorsa del Manchester United verso l’Europa. I Red Devils, reduci da un filotto di quattro vittorie consecutive, l’ultima arrivata contro il Luton Town, ospitano il Fulham a Old Trafford, sabato alle 16. Davanti la formazione di Marco Silva, dodicesima, sconfitto dall’Aston Villa nell’ultima uscita. La gara d’andata, disputata a novembre, è terminata 0-1 con rete di Bruno Fernandes nei minuti di recupero. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Manchester United-Fulham, le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Lindelof; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Diop, Ream, Robinson; Cairney, Iwobi; De Cordova-Reid, Pereira, Willian; Muniz. All. Marco Silva