Manchester United-Tottenham, le ultimissime sulle formazioni

Manchester United in campo con il 4-2-3-1. L’allenatore olandese, ten Hag, lancia Evans e Varane centrali, supportati da Wan-Bissaka, a destra, e Dalot, a sinistra. In mezzo al campo Eriksen e McTominay, alle spalle di Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford sulla trequarti. In avanti il solo Højlund.

Stessa modulo utilizzato da Postecoglou. Quartetto difensivo Porro, Emerson Royal, Davies e Udogie. Trequarti composta da Kulusevski, Lo Celso e Johnson, con dietro Skipp e Bentancur in mediana. Attacco con Richarlison.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Evans, Dalot; Eriksen, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Højlund. All. ten Hag.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Emerson Royal, Davies, Udogie; Skipp, Bentancur; Kulusevski, Lo Celso, Johnson; Richarlison. All. Postecoglou.