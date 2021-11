Mancini, tentazione milionaria dall’estero: addio Nazionale?

Il ct italiano avrebbe però declinato la proposta

Roberto Mancini è stato uno dei protagonisti della trionfale cavalcata che ha portato gli Azzurri a vincere gli scorsi Europei a luglio. Un lavoro fondamentale che è stato certificato anche dal premio di allenatore dell’anno, assegnato dall’Uefa, vinto a fine agosto. Un successo personale che è testimoniato sia dai tanti attestati di stima che gli sono arrivati dai colleghi e dalla stampa, sia dall’interessamento di squadre di club che lo vorrebbero al centro del proprio progetto tecnico

In particolare, stando alla clamorosa indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Bild, sarebbe stata la dirigenza del Manchester United a interessarsi a Mancini come successore di Solskjaer sulla panchina dei Red Devils. La risposta dell’allenatore iesino, però, è stata chiara: non lascerà la Nazionale italiana. Tanto più in questo momento nel quale, a causa degli ultimi due pareggi maturati contro Svizzera e Irlanda, dovrà giocare gli spareggi per partecipare ai Mondiali in Qatar.