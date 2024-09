Manna: “Juventus-Napoli sarà una bella partita. Loro candidati insieme all’Inter per lo Scudetto”

“Sicuramente sarà una bella partita, ci aspettiamo di vedere una bella serata di calcio. Loro sono sicuramente una squadra molto attrezzata che ha fatto una campagna acquisti imponente perché comunque hanno speso molti soldi. Anche noi abbiamo fatto investimenti, siamo però una squadra a inizio percorso, ci sono delle basi solide ma stiamo lavorando, solo 10 giorni fa sono arrivati 3 calciatori. Dobbiamo essere tranquilli perché abbiamo appena iniziato, loro sono una forte candidata assieme all’Inter per la vittoria dello Scudetto, sono due squadre attrezzate per competere in campionato e fare un ottimo percorso in Champions League. Spero di vedere una bella partita e un buon Napoli”.

Manna: “Il Napoli ha delle basi solide per il futuro”

Queste le parole del ds Manna, ds del Napoli, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 in vista di Juventus-Napoli della prossima giornata, sfida tra le due maggiori forze del campionato.