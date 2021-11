Marco Conidi: “Finalmente online MAI SOLA MAI, che emozione”

Mai sola mai, finalmente online

Marco Conidi si gode la sua Roma e la sua ‘Mai sola mai’, cantata da tutti i tifosi giallorossi prima delle gare casalinghe. Queste le parole del cantautore romano postate sui suoi profili social: “Per Una Volta Posso usare il Termine ” A GRANDE RICHIESTA”. Per tutti quelli che da anni mi chiedono dove trovare le mie vecchie canzoni a partire da MAI SOLA MAI e’ stata pubblicata una compilation dal titolo MAI SOLA MAI E l’ESSENZIALE DI MARCO CONIDI VOL 1 su tutti gli Store Digitali che si stanno aggiornando in queste ore Ma Io Non Vedevo L’Ora di Dirvelo spero di aver reso felici tutti quelli che sono cresciuti con le mie canzoni e quelli che cantano allo stadio Mai Sola Mai”.