Marika Fruscio si gode l’estate, un bagno in piscina e il clima diventa bollente. La bellissima conduttrice tv napoletana si gode le vacanze in attesa della ripresa del campionato. Il suo Napoli pronto ad una nuova stagione, da affrontare da campione in carica. La bellissima giornalista sportiva mostra un fisico mozzafiato, ed il video diventa virale.

MARIKA FRUSCIO IN PISCINA