Marino elogia il mercato del Milan: “Un’ottima scelta non pagare le commissioni per Zirkzee. Sono molto positivo su Morata”

Pierpaolo Marino direttore sportivo importante di tante squadre di Serie A nelle ultime annate ha parlato a Tuttomercatoweb sul mercato del Milan in questo momento, sottolineando l’importanza di Ibrahimovic nella dirigenza, e dell’affare Morata. Ecco le sue dichiarazioni.

Marino: “Il Milan credo non potesse fare un inizio migliore di mercato”

“La vedo un’ottima scelta. Elogio il Milan per la politica moralmente corretta che ha messo in atto, non pagando le commissioni per Zirkzee. Erano veramente immorali e avrebbero fatto male al movimento, perché avrebbero costituito un precedente molto molto pericoloso. Sono molto positivo sull’arrivo di Morata al Milan: si è rinforzato sia come leadership sia come talento indiscusso quale è Morata. La società proseguirà poi su questa linea, Ibrahimovic sta facendo un lavoro oscuro importante. Credo che il Milan non potesse fare un inizio migliore di mercato”.