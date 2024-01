Marocco-DR Congo, probabili formazioni e dove vederla

Seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa: il Marocco affronta il Congo allo Stade Laurent Pokou di San Pédro, domenica alle 15. Leoni dell’Atlante, vincitori nella gara d’esordio contro la Mauritania, con in mano il pass per il prossimo turno della competizione. Solo pari, invece, nella prima sfida per il Congo, fermato sull’1-1 dallo Zambia. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Chibi, Saiss, Aguerd, Hakimi; Amrabat, Amallah; Ziyech, Ounahi, Ezzalzouli; El-Nesyri. Ct. Regragui.

DR CONGO (4-1-4-1): N’Zau; Kalulu, Baka, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy; Wissa, Kakuta, Pickel, Bongonda; Bakambu. Ct. Desabre.