Marocco-Tanzania, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la prima giornata di Coppa d’Africa: nel Gruppo F, il Marocco affronta la Tanzania, questa sera alle 18 allo stadio Laurent Pokou’ di San Pedro. I Leoni dell’Atlante, quarti ai Mondiali in Qatar e tra i favoriti per la vittoria finale, alla diciannovesima partecipazione, non vincono la Coppa d’Africa dal 1976, edizione disputata in Etiopia. Terza volta per la Tanzania, assente dalla competizione dal 2019. Il match sarà visibile, in esclusiva, in diretta e streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Mazraoui, Saiss; Harit, Amrabat, Ounahi; El Khannous, En-Nesyri, Ziyech. All. Regragui.

TANZANIA (4-3-3): Kawawa; Nodo, Mnoga, Hamad, Mwaikenda; Miroshi, Mombwa, Mkami; Abraham, Bajana, Kibu. All. Amrouche.