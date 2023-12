L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è partito stamani per Marrakech, in quanto la città del Marocco ospiterà l’assegnazione del Pallone d’Oro africano. Il centravanti nigeriano è il potenziale vincitore di quest’ultima edizione; in lizza ci sono però anche altri fuoriclasse, come Mohamed Salah del Liverpool e l’ex interista, ora al PSG, Achraf Hakimi.

Osimhen | Buone notizie per il Napoli

Osimhen dopo la cerimonia di premiazione, secondo quanto riportato da Sportmediaset, tornerà in Italia questa notte e non è escluso che sia disponibile per Mazzarri in vista del prossimo impegno del Napoli. Per la partita di Champions League con il Braga il nigeriano ha svolto un allenamento a parte. L’altra buona notizia per i partenopei è il recupero di K’varatskhelia, il quale era stato fermato in un primo momento da una leggera influenza. Il talento georgiano ha ripreso gli allenamenti di gruppo.