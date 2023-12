Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la cerimonia del Gran Galà del calcio commentando la stagione dell’Inter e della sua rivale per lo scudetto.

Marotta: “Fase interlocutoria del campionato”

Questa Inter è diventata ingiocabile?

“Abbiamo raggiunto un grado di consapevolezza e maturità notevole e questo ci rende una squadra che affronta a viso aperto tutti gli avversari. Ci sono alcuni giocatori che ovviamente emergono, ma abbiamo un mix di giovani ed esperti che ci permetterà di recitare un ruolo da protagonista fino al termine della stagione“.

Sulla lotta scudetto con la Juve…

“In questo momento credo sia la nostra rivale, sia perché ha il vantaggio di non avere altre competizioni in settimana, così da poter programmare molto bene il lavoro e non incorrere in infortuni, sia perché ha un allenatore che sta facendo il massimo. In ogni caso, però, ancora è prematuro parlare di duello, direi che siamo in una fase interlocutoria del campionato e abbiamo visto che a volte si riesce molto velocemente a recuperare punti, penso quindi anche a Milan, Roma, Napoli e Atalanta. Da parte nostra, in ogni caso, c’è la consapevolezza che oltre ai risultati ci sono le prestazioni e questo ci conforta”.