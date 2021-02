Sarri nei progetti del Marsiglia

Maurizio Sarri è nei sogni del Marsiglia dopo l’avvenuta separazione con il tecnico Villas Boas. Al momento la società calcistica francese cercherà un allenatore che porti la squadra fino al termine della stagione, per poi ingaggiare l’ex Juventus e Chelsea.

Bufera a Marsiglia

Il Marsiglia non trova pace. Una stagione da dimenticare quella dei Focesi che, dopo un avvio di stagione sorprendente, non riescono a mettere a segno una vittoria. I risultati negativi hanno spinto gli ultras a fare irruzione nel centro sportivo, creando non pochi problemi e disagio. Come se non bastasse, arriva anche un’altra tegola sulla società francese, la burrascosa separazione con il tecnico Villas Boas. L’allenatore portoghese si è dimesso dopo aver criticato la politica della società che adesso minaccia sanzioni nei confronti dell’ex assistente di Mourinho perché ritiene inaccettabili i suoi atteggiamenti. Intano la squadra resta senza nessuno sulla panchina e si cerca il traghettatore giusto. Un allenatore che guidi il team alla fine della stagione, senza subire troppi danni agli obiettivi, per poi concludere il sogno: portare Sarri a Marsiglia. Qui l’allenatore ritroverebbe anche Milik, con il quale ha lavorato quando allenava il Napoli.