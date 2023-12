Il Marsiglia affronta il Clermont al Vélodrome, questo pomeriggio alle 17.05. Gattuso opta per il 4-3-3. Quartetto difensivo con Meite, Mbemba, Balerdi e Lodi. In mediana spazio a Clauss, Ounahi e Veretout. In avanti, ai lati di Aubameyang, dentro Harit e Carvalho Oliveira.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Meite, Mbemba, Balerdi, Lodi; Clauss, Ounahi, Veretout; Harit, Aubameyang, Carvalho Oliveira. All. Gattuso.

CLERMONT (3-4-2-1): Diaw, Pelmard, Seidu, Borges, Zeffane, Keita, Gastien, Allevinah, Saracevic, Rashani, Kyei. All. Gastien.