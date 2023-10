Dopo la sfida contro il Brighton in Europa League, si sta per avvicinare l’esordio in Ligue 1 per Gattuso. L’ex tecnico del Napoli è pronto per iniziare una nuova sfida e si affiderà a calciatori come Veretout, Aubameyang e Correa per battere il Le Havre.

Marsiglia-Le Havre, probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-3-3): P.Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Murillo; Harit, Rongier, Veretout; Ndiaye, Aubameyang, Correa. Allenatore: Gattuso

LE HAVRE (4-1-4-1): Desmas; Salmier, Sangante, Lloris, Operi; Touré; Casimir, Kuzyaev, Kechta, Alioui; Bayo. Allenatore: Elsner