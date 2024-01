Marsiglia-Stasburgo, probabili formazioni e dove vederla

Diciottesimo turno di Ligue1: il Marsiglia ospita lo Strasburgo al Vélodrome, venerdì alle 21. Buon periodo per la formazione di Gattuso, stoppato sul pari dal Montpellier, che occupa il sesto posto in classifica, alle spalle del Lille, distante soltanto un punto. Diversamente, lo Strasburgo, nono, arriva alla gara forte delle tre vittorie consecutive arrivate contro Le Havre, Lorient e Lille. L’ultima sfida tra i due club, risalente a novembre, è terminata 1-1. Il match, in programma venerdì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (3-5-2): Lopez; Meite, Balerdi, Gigot; Murillo, Nadir, Veretout, Kondogbia, Clauss; Aubameyang, Vitinha. All. Gattuso.

STRASBURGO (4-2-3-1): Sels; Guilbert, Nyamsi, Perrin, Sobol; Diarra, Sissoko; Angelo, Gameiro, Deminguet; Dion. All. Vieira.