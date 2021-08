Dopo il saluto del belga Romelu Lukaku, un altra squadra inglese corteggia i neroazzurri. Questa volta l’offerta viene direttamente dal Tottenham, interessata al cartellino del giovane Martìnez. Gli inglesi avrebbero offerto all’Inter ben 70 milioni di euro, che insieme ai 115 incassati per il compagno Lukaku, darebbero ai milanesi l’opportunità non solo di tornare a respirare, ma anche di avere un nuovo potere d’acquisto. L’affare sembra fatto, tuttavia non ce ne è ancora l’ufficialità. In aggiunta sembra che l’agente del giovane argentino abbia smentito l’intera faccenda. Lautaro Martinez era stato acquistato nel 2018 dal Racing Club al prezzo di 14 milioni più 7 di bonus, cifra che a questo punto darebbe una notevole plus valenza sul ventiquattrenne. Ovviamente questo affare ha il suo pesante rovescio di medaglia. Se da una parte infatti, l’Inter ha messo la parola fine ai problemi economici, si va a creare un importante problema per l’attacco milanese, senza contare lo scontento generale dei proprio tifosi. A questo nuovo ostacolo però, sono state proposte nuove soluzioni.

Problemi in attacco? Le soluzioni sono in Italia

Per sostituire i suoi cannonieri, pare che i neri azzurri puntino molto sull’acquisto del colombiano Duvàn Zapata e nel nuovo accordo preso con i giallorossi per Edin Dzeko.

Se con la Roma è stato trovato un accordo, di cui manca soltanto la firma per ufficializzare, per il colombiano le trattative sembrano ancora in alto mare. Zapata sarebbe un valido sostituto, ma le alternative sono comunque ottime, portano il nome di Belotti e Icardi.