Massimo risultato con il minimo sforzo. Per la Roma tre punti firmati Vaz

La Roma batte il Lecce e tiene la scia del Como, tre lunghezze dal quarto posto anche se il momento dei lariani è strepitoso con le cinque vittorie consecutive. La partita vede la prima occasione non per la Roma, ma per gli ospiti con Ramadani che calcia alto da ottima posizione. A 24′ segna Pisilli, ma la rete viene annullata a causa di un fuorigioco, nel finale ci prova anche Hermoso ma il suo tiro è da dimenticare.

Nella ripresa al 57′ arriva il vantaggio dei giallorossi con Robinio Vaz che di testa da posizione difficile batte Falcone. Tsimikas questa sera è ispirato, ed oltre al suo lavoro da difensore mette nel mezzo degli invitanti palloni che gli avanti giallorossi non riescono a sfruttare. Al 72′ Hermoso salva clamorosamente su Pierotti. Prima Svilar salva su Ndri. Doppia occasione per il Lecce.All’84’ doppia occasione per Ndicka, prima para Falcone e poi il tiro finisce sul palo.

IL TABELLINO

Roma-Lecce 1-0

ROMA: Svilar M., Mancini G. (dal 1′ st Ghilardi D.), Ndicka E., Hermoso M., Rensch D., Cristante B., El Aynaoui N. (dal 6′ st Vaz R.), Tsimikas K. (dal 30′ st Angelino), Pisilli N., Pellegrini Lo. (dal 34′ st Venturino L.), Malen D. (dal 30′ st Arena A.). A disposizione: Angelino, Arena A., De Marzi G., El Shaarawy S., Ghilardi D., Gollini P., Vaz R., Venturino L., Zaragoza B., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..

LECCE: Falcone W., Veiga D., Siebert J., Tiago Gabriel, Gallo A., Ramadani Y., Ngom O., Pierotti S., Gandelman O. (dal 16′ st Fofana S.), Banda L. (dal 22′ st Ndri K.), Stulic N. (dal 16′ st Cheddira W.). A disposizione: Cheddira W., Fofana S., Fruchtl C., Helgason T. J., Jean G., Marchwinski F., Ndaba C., Ndri K., Perez M., Sala A., Samooja J. Allenatore: Di Francesco E..

Reti: al 12′ st Vaz R. (Roma) .

Ammonizioni: al 32′ st Angelino (Roma) al 36′ st Pierotti S. (Lecce), Pisilli, D. Veiga