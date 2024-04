Materazzi sicuro: “L’Inter deve vincere lo scudetto nel derby. Questa squadra gioca bene ma la nostra faceva impressione”

Intervenuto a Sportmediaset, l’ex calciatore dell’Inter, Marco Materazzi ha risposto a due battute in merito alla squadra di Inzaghi.

Materazzi: “I record sono fatti per essere battuti”

Per l’Inter sarebbe meglio vincere lo scudetto nel giorno del derby o magari battendo il record di punti stabilito dalla Juve di Conte?“Il record di punti non mi interessa, preferisco vincerlo nel derby. I record sono fatti per essere battuti, invece vincere uno scudetto nel derby rimarrebbe nella storia”.

Questa Inter e la sua del Triplete hanno qualcosa in comune?

“Sono paragonabili come gruppo: ci si diverte insieme e si ha voglia di stare insieme. Secondo me giocano meglio quelli di adesso anche se una partita contro di noi sarebbe scomoda anche per loro… Con tutto il rispetto per chi sta scrivendo la storia della seconda sella, se vado a vedere chi avevamo noi, trovo gente come Maicon, Zanetti, Cambiasso, Stankovic, Eto’o, Milito, Thiago Motta, Lucio, Samuel, Cordoba o Julio Cesar e fa un po’ impressione. Però devo dire che quelli di adesso giocano veramente bene”.