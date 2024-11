Materazzi su Lukaku: “Ancora deve dimostrare, il Napoli ha bisogno di lui. Non mi aspettavo un Conte così”

Intervistato da “Il Mattino”, Marco Materazzi, ex calciatore dell’Inter, ha detto la sua in merito alla sfida di domenica tra Inter e Napoli. “Il Napoli avrebbe e avrà bisogno del miglior Lukaku. Ma Romelu non ha ancora dimostrato che Conte ha fatto bene a insistere così tanto per averlo.Lukaku fonda buona parte del suo rendimento sulla forza fisica, sulla prestanza per far salire la squadra. È comunque un giocatore che al top è in grado di segnare tanto, anche se magari non sempre nelle partite più importanti”.

Materazzi: “Conte allenatore totalizzante. Lukaku…”

Poi sul Napoli, l’ex calciatore conclude così: “Mi aspettavo questa incidenza dal punto di vista motivazionale e la capacità di far dimenticare in fretta la stagione scorsa: perché Conte è questo. Ma forse non mi aspettavo che in due mesi riuscisse a raggiungere questi risultati. Sulla metamorfosi mentale non avevo dubbi: Conte è un allenatore totalizzante, sa essere solo così. Se vuoi lavorare con lui, puoi farlo soltanto in questo modo”.