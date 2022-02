Mercato Inter, partenza in difesa? Marotta ha pronta l’alternativa

De Vrij ha il contratto in scadenza nel 2023

Dopo aver puntellato con intelligenza la rosa nel mercato di gennaio, con gli arrivi di Gosens dall’Atalanta e di Caicedo dal Genoa, Beppe Marotta è già proiettato verso la prossima sessione di mercato che potrebbe vedere delle grandi manovre anche nel settore difensivo. Al momento, infatti, il futuro di Stefan De Vrij è in bilico dato che l’olandese è in scadenza nel 2023 e ci sono molte squadre interessate a lui che potrebbero affondare il colpo in estate.

Ecco che quindi Marotta potrebbe prendere la palla al balzo per ringiovanire la difesa dell’Inter. Il ventinovenne De Vrij potrebbe essere sostituito con il più giovane Gleison Bremer che di anni ne ha 24. Il centrale brasiliano è tra i migliori del campionato e ha attirato le attenzioni di diversi club oltre all’Inter. Probabile quindi che si scatenerà un’asta con una base di partenza che sarà intorno ai 25 milioni di euro.