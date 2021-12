Mercato Napoli, il sostituto di Manolas arriva dalla Premier

Al Napoli serve un difensore dopo l’uscita del greco

Il Napoli è a caccia di un difensore centrale dopo l’uscita di Manolas che ha salutato gli azzurri ed è tornato nella madrepatria Grecia all’Olympiakos. Luciano Spalletti ha infatti al momento solo Rrhamani e Juan Jesus disponibili in quel ruolo con Koulibaly che è attualmente ai box e che dovrà giocare in coppa d’Africa con il Senegal

LEGGI ANCHE

Calciomercato, duello tra Milan e Napoli per il centrale

Come riporta il portale d’informazione Todofichaes.com, il Napoli starebbe pensando al difensore centrale dell’Everton Yerry Mina come rinforzo per la linea difensiva. Il colmbiano è infatti ai margini del progetto tecnico dei Toffees con Benitez in panchina e in Premier League ha finora giocato solamente 7 partite (anche a causa di numerosi problemi fisici). La vicinanza al Mondiale che si terrà in Qatar l’anno prossimo potrebbe spingere Mina a chiedere la cessione per poter giocare di più e in questo caso il Napoli potrebbe approfittare dell’opportunità.