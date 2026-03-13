Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Marzo 13, 2026
Home Serie A Milan, adesso serve continuità: i dubbi di Allegri per il match contro...

Milan, adesso serve continuità: i dubbi di Allegri per il match contro la Lazio

Di
Anna Rosaria Iovino
-
6
serie a enilive 2025 2026: milan vs napoli
PERVIS ESTUPINAN IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Milan ha battuto l’Inter nella scorsa giornata di campionato, andando a riaprire i giochi che, oramai, sembrano fatti per i nerazzurri con lo scudetto. Adesso però serve continuità e i rossoneri, nella prossima di campionato, affronteranno la Lazio. Max Allegri pensa a quale possa essere la giusta formazione da schierare in campo, con ancora qualche dubbio.

Milan, la formazione contro la Lazio

Non sarà semplice affrontare la Lazio. Il Milan però dovrà trovare la soluzione giusta se ha intenzione di continuare la corsa allo scudetto. L’Inter può ancora fare passi falsi e, al termine del campionato, mancano 10 gare. In vista della sfida contro la formazione biancoceleste, il tecnico rossonero dovrà decidere se confermare Estupinan, che si è dimostrato decisivo contro l’Inter, o se schierare Barteseghi al suo posto.

Per Allegri, poi, resta da capire chi agirà al posto dello squalificato Rabiot con Ricci e Jashari in ballottaggio. In attacco, invece, sono quasi riconfermati Leao e Pulisic mentre in difesa scelte praticamente obbligate vista l’assenza di Gabbia. Ad affiancare Maignan, in difesa, toccherà a De Winter, Tomori e Pavlovic.

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598