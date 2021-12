Mercato Roma, Thiago Pinto punta al colpo grosso in attacco

La trattativa sarà impostata per giugno

Si prevedono grandi movimenti in casa Roma, in particolare in attacco. Con l’uscita prevista di Borja Mayoral si apre spazio per un nuovo innesto per gennaio. Ma Thiago Pinto sta lavorando anche per giugno quando potrà mettere mano più pesantemente alla rosa e dare a Mourinho ciò che chiede per la sua squadra.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Roma, Mou ha le idee chiare: il nome per l’attacco

Calciomercato, è lui il prescelto a centrocampo: arriva a gennaio

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel radar della società capitolina sarebbe finito Angel Correa, attaccante attualmente in forza all’Atletico Madrid e che in passato era stato corteggiato dal Milan. In questa stagione sta un po’ stentando con soli 3 gol segnati nella Liga, ma nella scorsa è stato decisivo per la conquista del titolo dell’Atletico. L’operazione non è semplice, ma Thiago Pinto ha in programma di lavorarci per quest’estate.