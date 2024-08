Milan ad un passo da Fofana | Così Fonseca avrà il centrocampista richiesto

Milan, in arrivo il tuo centrocampista

Fofana al Milan, manca sempre meno. Il club rossonero rossoneri ha infatti preparato un’offerta da 20-22 milioni di euro (bonus compresi) che dovrebbe convincere il Monaco, club che non molla di un centimetro dai milioni richiesti per il centrocampista, che però vuole fortemente il Milan e sta spingendo verso il trasferimento in Italia. Questo è quanto scrive “Il Corriere della Sera”.

Milan, ecco Fofana

Anche il Milan resta positivo, così come l’entourage del giocatore, considerata anche la scadenza di contratto tra meno di un anno con il club monegasco (30 giugno 2025). Con Fofana in maglia rossonera, Fonseca ora dovrà aspettare solamente il vice Morata, anche se Jovic offre buone garanzie.