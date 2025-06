Mike Maignan e il Milan sono vicini all’addio. Il portiere e i rossoneri sembrano non essere riusciti a trovare ancora un punto di incontro dopo tanti mesi. Il rinnovo è lontano, come le due parti. Giorno dopo giorno crescono le possibilità che nella prossima stagione non sarà il francese a difendere i pali del Diavolo, mentre il Chelsea lo considera la prima scelta per la porta.

Milan, Maignan verso i Blues

Una trattativa che non è ancora decollata a causa della differenza di valutazione dell’estremo difensore tra dirigenti dei Blues e quelli del Milan: i rossoneri chiedono 30 milioni di euro, gli inglesi non vorrebbero andare oltre ai 15/20. Intanto Sky Uk, riporta una news importante, rivelazione che potrebbe cambiare tutto.

Secondo quanto riportato dagli inglesi, sarebbe pronta la mossa che potrebbe sbloccare la trattativa: Maignan sarebbe uscito allo scoperto chiedendo ufficialmente la cessione al Milan. A quanto pare l’estremo difensore francese starebbe forzando l’uscita per accorciare i tempi di addio al Milan. Mike Maignan, che il prossimo 3 luglio spegnerà 30 candeline, è arrivato a Milanello nel 2021 lasciando il Lille, firmando un quinquennale con i rossoneri, la storia sembra essere arrivata al capolinea.