Max Allegri e il suo ritorno al Milan non è più una voce di mercato senza fondo, ma potrebbe diventare presto realtà. A dire il vero è la profezia di Giovanni Galeone. L’84enne, mentore di Allegri, si è sbilancia sul futuro di Max. Lo aveva fatto anche in passato, per il suo ritorno alla Juve, e non aveva torto.

Milan, pronti all’Allegri-bis

Dopo aver già escluso l’esperienza araba, chiude le porte a un possibile ritorno alla Juventus, ma non ha mai allontanato il possibile ritorno a Milanello. Al contrario, accetterebbe di riprendere in mano il timone di un Milan attualmente allo sbando totale. Intanto il tecnico toscano è libero ed è finalmente pronto al ritorno in panchina.

Nelle ultime ore le quotazioni di un ritorno alla guida del Diavolo sono decisamente salite. Il club rossonero sa di non poter sbagliare ed è per questo motivo che si pensa di rimettere Max alla guida. Se la conferma arriva anche da Galeone, vicinissimo al tecnico toscano e suo mentore, allora è notizia quasi certa. Intanto, prima di pensare al prossimo tecnico, è necessario capire ed individuare il prossimo ds. Il club di Via Aldo Rossi ha la necessità di trovare un ds a cui affidare la ricostruzione del Milan. Il delicato compito è affidato all’ad Giorgio Furlani, che vede in Paratici l’uomo giusto per la rinascita.