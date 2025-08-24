Milan, Allegri: “Fare le valutazioni ora sulla rosa non ha senso”

Il ritorno di Massimiliano Allegri a San Siro si è trasformato in una serata amara. Il Milan ha inaugurato la nuova stagione di Serie A con una sconfitta casalinga contro la Cremonese, capace di imporsi 2-1 grazie alla rete iniziale di Baschirotto e alla prodezza in mezza rovesciata di Bonazzoli nella ripresa. In mezzo, il momentaneo pareggio rossonero firmato da Pavlovic, illusione svanita davanti alla compattezza e al cinismo della squadra di Nicola. Nonostante l’atteso debutto di Luka Modric, i rossoneri hanno faticato a scalfire l’ordine tattico degli ospiti, pagando un avvio di campionato che alimenta interrogativi. Nel post partita, Allegri ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi sulle difficoltà incontrate e sugli aspetti da migliorare.

SULLA ROSA:

“Fare le valutazioni ora sulla rosa non ha senso. Abbiamo lavorato bene finora e continueremo a farlo. In Serie A trovi squadre spigolose come la Cremonese, che ha vinto non rubando niente. Noi siamo caduti in questi due errori dove abbiamo subito la sconfitta. Bisogna avere più cattiveria quando non abbiamo palla e quando ce l’abbiamo”.

SULLA PRESTAZIONE:

“Se si guarda la prestazione abbiamo tirato tante volte in porta. La differenza la fanno come attacchi con cattiveria e come difendi: potevamo fare più attenzione ma fortunatamente siamo all’inizio e possiamo lavorarci”.

SULLLA PARTITA:

“Non è mai facile, la prima partita è sempre complicata, la condizione non è ottimale. Sono partite in cui non devi prendere gol, purtroppo li abbiamo presi. L’abbiamo rimessa in piedi, poi nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni potenziali dove potevamo fare gol. Non l’abbiamo fatto e abbiamo subito questo gol sapendo che loro sono buoni crossatori e andavano a chiudere bene in area. Bisogna lavorare su queste situazioni, come dico sempre non possiamo prendere due gol a partita”.

COSA BISOGNA MIGLIORARE:

“Visti i gol presi, dove dobbiamo migliorare e non siamo ancora migliorati è la fase di quando non percepiamo il pericolo. In area siamo in 5 contro 3 e non può saltare da solo. Così come non può prendere palla Pezzella che parte a 300 all’ora da una posizione bassa. Bisogna percepire il pericolo, se non lo percepisci puoi sempre prendere gol”.

SU GIMENEZ:

“È un po’ in ritardo di condizione, si è dato da fare, ha fatto il massimo di quello che poteva fare, poi alla fine ha avuto una bellissima occasione di testa che non è andata bene. Ma non è una questione di Santiago, è una questione di tutti noi che dobbiamo avere la responsabilità di quando giochiamo e prepariamo le partite in un certo modo: non possiamo assolutamente prendere gol così”.

ANCHE IL NAPOLI HA PERSO LA PRIMA GIORNATA LO SCORSO ANNO:

“Indipendentemente da quello che è successo l’anno scorso, noi tra tutte le cose negative bisogna vedere il positivo. Lunedì quando riprendiamo bisogna prepararsi bene perché abbiamo il Lecce che è un campo difficile. Dobbiamo prepararci a giocare anche partite sporche, perché altrimenti se giochiamo tutte le partite pulite possiamo perdere, vincere e pareggiare con tutti. Così non diamo solidità. Eravamo migliorati, purtroppo stasera siamo caduti in questi due errori”.